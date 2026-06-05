中国で民主化を求める学生らを武力で弾圧した天安門事件から4日で37年です。【映像】遺族「正しい道を取り戻さなければならない」遺族が事件を風化させないことの重要性を訴える中、中国国内では遺族の墓参りが禁止されるなど、統制が強まっています。息子を亡くした張先玲さん（88）「私たち遺族は、『真実を語り、忘却を拒み、正義を求め、良心に訴える』ことによって、家族たちのために正しい道を取り戻さなければならない