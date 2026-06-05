国内最高齢だったアムールトラの「カイ」＝2025年6月、福岡市動物園（同園提供）福岡市は5日までに、福岡市動物園で飼育していた雄のアムールトラ「カイ」が死んだと発表した。国内最高齢の20歳だった。職員が4日朝、屋外の展示スペースで動かなくなっているのを発見。老衰とみられる。5日から18日まで、トラ舎前に献花台を設置する。カイは飼育員を見分けるなど慎重で賢い性格で、来園者に愛されていたという。2月ごろに急激