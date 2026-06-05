「ブレーブス−ブルージェイズ」（４日、アトランタ）ブルージェイズの岡本和真内野手が五回の第３打席でセンターへ飛距離１２３メートルの特大飛球を放つも、ブレーブスのハリスに好捕された。五回無死一塁、岡本が難敵左腕のセールに追い込まれながらも外角スライダーを捉えると打球はセンターへ高々と舞い上がった。敵地は大きくどよめいた打球はバックスクリーンへ。だがハリスがフェンスに激突しながらキャッチ。抜けれ