タレントの鈴木奈々（37）が5日までに自身のインスタグラムを更新し、事務所後輩のタレントとの「カップル風」ショットを披露した。「マーティンとカップル風写真撮ってみた」と書き出すと、グレーのパーカーにデニム、キャップ姿の自身と、白のTシャツに黒のパンツ、キャップ姿の事務所の後輩にあたるタレントのマーティンが飲食店の並ぶ路地裏で手をつなぎ見つめ合うショットをアップ。「テーマは『路地裏デート』身長差が