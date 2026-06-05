4月に労働者が受け取った現金の「給与総額」は、前の年の同じ時期と比べて3.5パーセント増えました。物価を考慮した「実質賃金」も4カ月連続で増加が続いています。【映像】4月の実質賃金1.9％増 4カ月連続で増加厚生労働省が発表した「毎月勤労統計調査」によりますと、4月に労働者が受け取った基本給や残業代などを合わせた「現金給与」の総額は平均31万2425円で、前の年の同じ月と比べて3.5パーセント増え、52カ月連続でプ