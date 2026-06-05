メガハウスは、『ゴジラvsデストロイア』より「UA Monsters デストロイア(完全体)」(59,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月5日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「UA Monsters デストロイア(完全体)」(59,180円)UA Monstersシリーズに『ゴジラvsデストロイア』より「デストロイア(完全体)」が登場。完全新規造形にてシリー