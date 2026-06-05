佐藤大樹と本郷奏多がW主演を務める東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『時光代理人』(毎週土曜23:40〜)の特別編「学校の怪談」が、フジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信される。前編は6日24時35分、後編は13日24時35分から配信される。(左から)本郷奏多、佐藤大樹○“写真に残る想い”をテーマにした完全新作『時光代理人』は、“写真の世界に入ることができる”能力を持ったバディが、後悔を抱えた依頼人の人生と向き合って