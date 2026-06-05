「公式、わかってるじゃん」――。ファンが熱狂したプロモーションの裏側には、どんな戦略があったのだろうか。モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT（チャージスポット）」を展開するINFORICHが仕掛けた、アイドルグループ「timelesz （タイムレス）」の広告起用。これが、ファンのニーズに応えた「ファンマーケティング」の成功例としても注目を集めている。この施策を牽引したのが、マーケティング部 担当部長の