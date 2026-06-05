「WARMER R2R」 エミライは、FIIOのデスクトップ型D/Aコンバーターで、独自のR2R DACと4基のJJ Electronic E88CC真空管を組み合わせた「WARMER R2R」を、6月12日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は69,300円前後。カラーはBlackとSilverを用意する。 本体背面 R2R DAC＋真空管バッファーの組み合わせにより「音楽に極上の温かみと深みを与える」というデスクトップDAC。USB、光