JT7 Gold エミライは、FIIOの開放型ヘッドフォン「JT7」に新色「Gold」を追加し、6月12日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は19,800円前後。 独自開発の95×86mm平面磁界ドライバーを搭載した開放型ヘッドフォン。従来のBlackと合わせて2色展開になる。 318gの軽量折りたたみ式デザインを採用し、「平面磁界型ヘッドフォンに革新的な携帯性をもたらした」としている。長時間のリスニングでも負