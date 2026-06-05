【新華社北京6月5日】二十四節気の一つ「芒種（ぼうしゅ）」は、本格的な夏の訪れを告げる時期とされる。中医学では、この時期は気温の上昇と雨量の増加に伴い、だるさや食欲不振、体の重さなどの不調が現れやすいとされ、暑さや湿気への対策が重要になるという。生活面では、十分な睡眠を確保し、規則正しい生活を心がける必要がある。特に短時間の昼寝は、疲労の回復や精神の安定に役立つとされる。一方で、汗をかいた直後に