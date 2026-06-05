3時のヒロイン福田麻貴（37）が4日放送の、フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）にレギュラーとして出演。多種の美容グッズを所持しているゲストにおねだりをした。美容へのこだわりについてゲストの9人組ガールズグループNiziUとトーク。MAYA（24）は「ストレッチとか軽い筋トレ、マッサージ、美顔器、そのルーティンをほぼ毎日やるようにしていて、新しい美顔器とかマッサージ機とか大好きで、新作を見つけると、いつ