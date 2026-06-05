現在公開中のアニメ映画『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』で企画プロデュースを担当していた山本幸治氏が5日、自身のXを更新し、プロデューサー業を引退することを発表した。引退の理由は、同作において2022年に一部週刊誌で不倫報道があった主人公・薬売り役の櫻井孝宏を降板させたが、今作で事前告知なく再起用したことがネット上で物議となっており、その責任もとって引退・謝罪した。【画像】物議となった劇場版『モノノ怪』演