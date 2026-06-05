キューバのディアスカネル大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米財務省は4日、キューバのディアスカネル大統領ら5人と5団体を制裁対象に指定したと発表した。米国内の資産は凍結され、取引も禁止される。トランプ政権はキューバの反米姿勢転換を狙っており、圧力強化の一環。トランプ大統領は4日、キューバについて「イランを片付けてから対処する」と述べ、介入する可能性を改めて示唆した。財務省と米メディアによる