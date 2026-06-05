５日に放送されたＴＢＳ系「ラヴィット！」にはこの日公開された映画のＰＲもかねてゲストが登場した。この日は映画「ＮＥＶＥＲＡＦＴＥＲＤＡＲＫ」ＰＲのため賀来賢人と正名僕蔵が登場。中でも正名は「ラヴィット！」初登場。「夢のようです。大好きな番組で」と嬉しそうにあいさつ。あまりの嬉しさに？「人生最初で最後の出演になると思われるので…」と言いだし、スタジオは爆笑。川島明も「そんな…」と苦笑し、正