女優の大竹しのぶ（68）が5日までにインスタグラムを更新。5月30日に行われた中村橋之助と能條愛未の結婚披露宴に参列した様子を公開し、2人を祝福した。大竹は「中村橋之助さんと、能條愛未さんの結婚式にお招きを受け行ってきました」と報告し、結婚式の写真を複数アップ。「まだ橋之助さん、（国生くん）が、小さい時から知っているのでいつの間にこんなに立派になったのかぁと感慨深いものがありました。沢山の方がお祝いに駆