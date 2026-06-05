タレント指原莉乃（33）が4日放送の、フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。アイドルグループメンバーへの“セールス”に自身を見せた。美容へのこだわりについて、ゲストの9人組ガールズグループNiziUとトーク。MAYA（24）は「マッサージ機とかと合わせたら、多分20個弱ぐらいはあると思います」と答えて美容グッズへのこだわりについて語った。レギュラーの3時のヒロインゆめっちが、自分の所持するゴーグル状