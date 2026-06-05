【ゼノンコミックス新刊3作品発売】 6月5日発売 「ラストバトルのそのあとでレベル99のズタボロ勇者はメンタルケアの旅に出る」1巻 【拡大画像へ】 コアミックスは、ゼノンコミックスの新刊3冊を6月5日に発売する。 「ラストバトルのそのあとでレベル99のズタボロ勇者はメンタルケアの旅に出る」1巻 著：さーもにずむ 価格：770円 □第1話を読む 【あらすじ】 国中の期待