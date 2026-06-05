スターティアホールディングスは４日ぶりに反発。４日の取引終了後、子会社のクラウドサーカスが展開するＭＡツール「ＢｏｗＮｏｗ」（バウナウ）がＳａｎｓａｎが提供する名刺管理サービス「Ｓａｎｓａｎ」との連携機能をリリースしたと発表しており、株価の支援材料となっている。今回の連携により、Ｓａｎｓａｎに登録された名刺情報をバウナウへ自動同期できるようになり、営業部門が獲