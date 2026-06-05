10月2日に公開される川口春奈主演映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』の追加キャストとして、松本穂香、中島瑠菜、デビット伊東、小林聡美、清水くるみ、笠原秀幸、豊本明長（東京03）、一ノ瀬颯、星野真里、森田望智の出演が発表された。 参考：川口春奈、7年ぶり主演映画での10kg減量に騒然『silent』に通じる“全てを捧げる覚悟” 本作は、『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（日本テレビ系）の「結