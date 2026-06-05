日本製鋼所と日本ギア工業が急反発。木村化工機や岡野バルブ製造が堅調に推移するなど、原発関連株が軒並み高となっている。政府が２０４０年代までに原発を最大５基、建て替える目標を掲げることが明らかになったと、国内メディアが相次いで報じており、各社の株価の刺激材料となったようだ。報道によると、総合資源エネルギー調査会の小委員会が５日に開かれ、ここで改定案が示されるという。 （注）タイトル末尾の「