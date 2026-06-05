ヨシムラ・フード・ホールディングスは３日続伸。４日取引終了後、ヤクルト本社傘下でワインの製造販売を手掛ける、はこだてわいん（北海道七飯町）の株式を取得し子会社化すると発表した。株式譲渡実行日は６月３０日。同企業が持つブランド力などを生かし、国内外への展開を目指す。これが材料視されているようだ。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKAB