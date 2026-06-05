Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈが大幅反発している。４日の取引終了後に、「Ａｋｅｒｕｎ入退室管理システム」が、エーイーシー（名古屋市東区）が全国展開する２４時間無人フィットネスジム「ＥＣＯＦＩＴ２４」に採用されたと発表しており、好材料視されている。 全店舗規模での「Ａｋｅｒｕｎ」の導入により、フラッパーゲートとＡｋｅｒｕｎコントローラーを組み合わせた完全無人運営