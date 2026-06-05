ワッツが続伸している。４日の取引終了後に発表した５月度の月次売上高で、１００円ショップ直営店の既存店売上高が前年同月比９．１％増となり、８カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。なお、全店売上高は同９．９％増だった。 出所：MINKABU PRESS