ユニバーサルエンターテインメントは大幅反発している。４日の取引終了後、フィリピン・マニラで運営する統合型リゾート施設「オカダマニラ」に日本市場への施策の一環として、日本人ゲスト向け専用ラウンジ「ＡＲＩＡＫＥ（有明）」を開設したと発表した。これが株価の刺激材料となったほか、前週に株価が１０％以上下落していたこともあり、自律反発狙いの買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS