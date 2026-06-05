セレンディップ・ホールディングスは６月３日に新高値をつけた。２５日移動平均線をサポートラインに上昇を続けてきたこともあり、トレンド継続によって新値追いが続くことへの期待が膨らむ。 同社は事業承継を目的として中堅・中小企業を傘下に収め、経営の近代化で企業価値を向上させる「モノづくり事業」が主力。２７年３月期の連結業績については売上高６４０億円（前期比２５．１％増）、営業利益３５億円