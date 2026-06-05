午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２６４、値下がり銘柄数は２７３、変わらずは２１銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に海運、その他製品、保険、不動産など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS