G-SHOCKの「SLEEK STYLE」シリーズに、ブラックIP仕上げを纏った新モデル『GST-B1000BD-1AJF』『GST-B1000BD-2AJF』が登場する。発売は6月、価格はいずれも75,900円（税込）。 本作は、G-SHOCKのタフネス構造と機能美を継承しつつ、ミニマルな表現で再構築した「SLEEK STYLE」をベースに、都市の光をインスピレーションとしたブラックIPモデルとして展開されるもの。ロゴを排したベゼルは、光の角度によ