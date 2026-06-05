コーナン商事が反発している。４日の取引終了後に発表した５月度の月次売上動向で、既存店売上高が前年同月比１０．９％増と３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 曜日回りによる影響が２．０ポイント程度あったことに加えて、中東情勢の緊迫化を背景とした石油由来品の供給不安から、合板、断熱材、オイル類、塩ビパイプ、養生材、接着剤、ビニール類などを中心に需要の高い状況が継続した。