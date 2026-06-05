高齢期において、自立した生活を送り続けるためにADL（日常生活動作）の維持は重要です。しかし、ADLが低下し始めると、どのような影響があるのか、どう対策すべきか不安に感じる方もいるのではないでしょうか。 本記事では介護で使われるADLについて、以下の点を中心に解説します。 ADLとQOLの関係 ADLが低下する主な原因と心身への影響 ADL低下を予防するための具体的な対策とサービスの活用 介護で使