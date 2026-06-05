【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BMSGに所属する6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのメンバーが描いたイラストから誕生したキャラクター「Boom Boom Brothers」が、2026年6月5日午前6時5分にデビュー。 「C-Sea」「Qubo」「K2」「Red Chicken Boy」「Jed」「Dabby」の個性あふれる6体がお披露目された。 ■性格や持ち物、配色など、細部までメンバーのこだわりが詰め込