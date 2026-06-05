5日10時現在の日経平均株価は前日比1141.82円（-1.69％）安の6万6328.87円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1264、値下がりは273、変わらずは21と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は434.45円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が374.11円、イビデン が116.32円、ＳＢＧ が86.08円、ファナック が49.28円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ で、日経