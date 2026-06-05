韓国輸入自動車協会（KAIDA）が1日に発表したデータによると、4月に韓国で新規登録された輸入自動車のうち、中国製自動車が3位に躍進し、史上初めて日本製自動車を抜いた。韓国・聯合ニュースが伝えた。同データを見ると、4月の韓国輸入新車登録数のうち、欧州車が1万6800台でトップ、2位は米国車で1万3600台、3位は中国車で2023台、4位は日本車で1974台だった。聯合ニュースは「中国製自動車が韓国輸入車市場で日本車を抜いたのは