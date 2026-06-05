6月5日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 早くも梅雨の晴れ間になりそうです。熊本市も晴れてきています。天気が回復して、曇りのち晴れの予想です。次第に日差しが届きそうです。今日は洗濯のチャンスです。日中は雨の心配はほとんどなさそうなので、洗濯物を外に干すことができそうです。 気温 今朝の最低気温は、熊本市で21.7℃、阿蘇市乙姫は18.9℃、人