メガネブランド「Zoff」は5日、『ドラゴンクエスト』シリーズ40周年を記念したコラボコレクション「Zoff｜DRAGON QUEST」を全国店舗と公式オンラインストアで発売した。スライムやはぐれメタルに加え、「ラーのかがみ」「まほうのカギ」までメガネとしてデザイン。ロトや天空シリーズの勇者装備も取り入れ、“冒険の世界”を日常で楽しめるラインアップとなっている。【画像多数】こだわりがすごい！天空の勇者モデルほかコラボ