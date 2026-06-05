ゼレンスキー大統領＝4月（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナ大統領府は4日、ゼレンスキー大統領からロシアのプーチン大統領に宛てた書簡を公表した。戦闘終結に向けた直接会談を改めて提案し、明確な日程を設定するよう呼びかけた。スイスやトルコ、アラブ諸国などでの開催がふさわしいとの考えを示した。戦闘終結には、戦闘が再開しないという保証が必要だとして、終結に向けたプロセスに欧米諸国も関与すべきだと指