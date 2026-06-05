昨年、テレビ朝日の7月期水曜午後9時枠で放送された大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒の豪華トリプル主演による「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」の第2幕が今年の7月期に始動する。トリプル主演はそのままに、さらにパワーアップして戻ってくる。平成21年（09年）に警視庁に新設された、分析・追跡捜査の専門部隊「SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）」。その中でも殺人・強盗・放火などの凶悪犯罪を担当する