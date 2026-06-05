声優水野亜美が5日までにXを更新。結婚を発表した。水野は4日、「27歳になりました。いつもありがとうございます!」と誕生日を迎えたことを報告するとともに、「そしてこの度、結婚いたしました」と伝えた。「この業界ではないところで出会って幸せの場所が増えました!日々良いご縁に恵まれてすべてに感謝です」とつづり、「これからも声のお仕事に真摯な姿勢で精進してまいります。今後ともよろしくお願いします!」と呼びかけた。