大切な人がいつでもそばにいるのは、当たり前のことではありません。今回は、筆者の友人が“大切な人との別れ”を経て感じた後悔の気持ちを話してくれました。 実家の母が突然入院 実家の母が入院したという知らせが入ってきました。 私は就職を機に家を出て、一人暮らしをしています。実家は同じ市内ですが、そのころ仕事がとても忙しく、なかなか帰省せずにいました。 母のことは、結婚後に実家のすぐそばに家を建てた