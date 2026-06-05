歌手のテイラー・スウィフトが、ディズニー／ピクサー最新作「トイ・ストーリー5」のためにオリジナル楽曲を書き下ろしたことを発表した。ファンの間で噂されていたが、正式に明らかになった。 【写真】喜びが出てる？ 「分かってたでしょ！」なテイラーの投稿 新曲のタイトルは「I Knew It, I Knew You」。5日にリリースされ、映画は日本では7月3日に劇場公開される予定だ。