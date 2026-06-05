◆米大リーグブレーブス―ブルージェイズ（４日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が４日（日本時間５日）、敵地・ブレーブス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、３打席目にセンターへ飛距離４０５フィート（約１２３メートル）の大飛球をはじき返したが、あとひと伸び足りず中飛に倒れた。ブレーブスの先発は３７歳左腕のセール。通算１５３勝で、２４年にはサイ・