吉本新喜劇の西川忠志（５８）が、ムキムキな近影を披露した。５日までにインスタグラムで「早めの帰宅今日は２回公演でした。ですので早目に帰れて家で晩御飯を食べました」と明かし、「栄養満点いつも美味しい料理を妻が作ってくれます。ありがたいです」と妻に感謝。「そして写真はお風呂上がりの一枚です！栄養満点ポーズでまだ汗がひいてませんね」とつづり、白のタンクトップでガッツポーズ。腕の筋肉が盛り上が