■インタビューでは主演映画を深掘り7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が、5日発売の『andGIRL夏号』（DONUTS）の特別版表紙に登場した。【紙面カット】ふわっとした雰囲気がかわいい！森香澄採用された写真は、真っ白なリネンに包まれたベッドからこちらを見つめる至近距離のカット。思わずドキッとしてしまう印象的な一枚となっている。中面では「とある夏の休日」をテーマに、まるで高橋と一緒にリラックスした週末を