元AKB48でYouTuberとして活動する鈴木優香（25）が5日、最新デジタル写真集『After Bloom』を発売した。4月から3ヶ月連続で刊行されてきたデジタル写真集シリーズの第3弾で、完結作となる。【別カット】レース水着×ガーターベルトで魅惑の目線を向ける鈴木優香本作では、鮮やかなエメラルドグリーンのビキニ姿で抜群のプロポーションを披露。爽やかなブルーのビキニカットでは、柔らかな光が差し込むベッドの上でくつろぐ姿を