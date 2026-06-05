8人組グループ・B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が出演する、CBCテレビドラマトリップ枠『その天才様は偽装彼女に執着する』（毎週木曜深0：58※CBCテレビローカルエリア）の最終回（第8話）が、11日に放送される。それに先立ち、予告編＆あらすじ＆場面写真が公開された。【動画】郁と凛は幸せな結末を迎えることができるのか…『その天才様は偽装彼女に執着する』第8話予告同作品は「孤高の天才プログラマー×世話