◇ナ・リーグジャイアンツ12−9ブルワーズ（2026年6月4日ミルウォーキー）ジャイアンツの李政厚外野手（27）が4日（日本時間5日）、敵地でのブルワーズ戦に「5番・右翼」で先発出場。5打数4安打1打点でチームの連勝に貢献した。初回、シュミットの先頭打者アーチで先制し、なおも2死一塁の第1打席で左前打を放って好機を拡大。エルドリッジ、チャプマンの連続適時打を呼び込み、この回3点につなげた。3回無死二塁の第2