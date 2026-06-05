惣菜専門を中心に全国約300店超を展開するロック・フィールドは、魚を原料に使ったコロッケやおかずの商品化を強化する。日本で魚料理の喫食機会が減っていることに危機感を持った有志社員が「おさかなクラブ」を結成。企画・開発を担い、6月4日から全国の「神戸コロッケ」店舗で「お魚コロッケ カツオ」、「日本のさらだ いとはん」店舗で「国産さばと豆腐の海苔香味揚げ」を期間限定で発売する。2品とも国産素材を生かし、子ど