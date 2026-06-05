マンチェスター・シティが、ノッティンガム・フォレストのイングランド代表MFエリオット・アンダーソンの獲得に動いている。『The Athletic』は、シティが最初のオファーをフォレストに提示したと報じた。しかし、このオファーは拒否された模様。獲得にあたり最大の障害となるのは、フォレストのエヴァンゲロス・マリナキスオーナーであると『Daily Mail』は伝えた。獲得にあたり、マリナキスオーナーは1億ポンドを超える金額を要