ユヴェントスが、アトレティコ・マドリードに所属するノルウェー代表FWアレクサンデル・セルロートの獲得に興味を持っているようだ。今季は負傷離脱がありながらもセリエA19試合に出場して7ゴールを記録したセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホヴィッチが今季限りで契約満了を迎えるユヴェントス。しかし、金額面を巡って延長交渉は停滞し、最終的に破談に終わったとみられている。移籍市場に精通するジャンルカ・ディ・マルツィオ氏