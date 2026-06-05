レアル・マドリードが、アーセナルに所属するイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリ（24）の獲得に動く可能性があるようだ。昨季に続いて今季も2年連続無冠に終わったレアルは、現会長であるフロレンティーノ・ペレス氏と、エンリケ・リケルメ氏が会長選挙を繰り広げている。7日に投票となるなかで、両者ともに政策を打ち出している。そのなかで、ペレス氏が再選を果たした場合、ベンフィカを指揮するジョゼ・モウリーニョ監督